Presidência da Alece: oposição articula chapa para concorrer à sucessão de Evandro

Nos últimos dias, um grupo de deputados estaduais começou tratativas para viabilizar uma chapa própria para a Mesa Diretora da Casa. De acordo com eles, já conseguiram formar um bloco de 11 nomes, passando do mínimo de 10 necessários para formalizar uma candidatura.

As movimentações da base estadual nos bastidores aumentam a cada dia de olho na sucessão da presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece). Mas não é só a situação que tem se articulado, a oposição também.

Tal articulação acontece com os deputados estaduais visando mais espaço na Casa com temas principais, como as emendas parlamentares impositivas, maior redistribuição de vagas em comissões respeitando as cotas dos partidos.

Além disso, os parlamentares defenderam que uma opção oposta ao que o governo deve indicar terá maior aceitação dos pares. Uma possível indicação de um deputado do PT, por exemplo, teria mais rejeição e não é vista com bons olhos. Já no caso de ser alguém do PDT, o diálogo seria mais fácil.