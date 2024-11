Baquit diz que não foi chamado para falar da presidência da Assembleia e está "surdo, cego e mudo"

O deputado estadual é um dos cotados para a sucessão de Evandro, mas declarou que espera Elmano conversar com a base, e então dará sua opinião

A base estadual do governador Elmano de Freitas (PT), ou parte dela, escolheu Fernando Santana (PT) como candidato à presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para o próximo biênio 2025/26. Osmar Baquit (PDT), um dos cotados para o posto, afirmou nesta terça-feira, 12, que não foi chamado para as tratativas.