Cid sobre Camilo suceder Lula: "Fico feliz de que tenhamos um nome entre os cogitados"

Questionado se há rusgas na relação entre ele e Camilo, o senador respondeu que não. "Eu conversei hoje duas, três horas com o ministro. A gente tem respeito um pelo outro, enfim, manteremos sempre a nossa relação de amizade, no que depender de mim", afirmou Cid, acrescentando que integra o mesmo projeto e continua achando que é o melhor para o Ceará.

Ao O Globo, o ministro disse que o PT e o governo precisam fazer uma reflexão, "com humildade e tranquilidade", principalmente no Sudeste — e particularmente em São Paulo, berço do partido —, para entender a mudança no cenário político e na comunicação com as pessoas.

Questionado sobre qual deve ser o norte para a construção da aliança de Lula em 2026, Camilo defendeu a estratégia de "unir e agregar". E disse que seu "estilo é contribuir", ao falar sobre a possibilidade de seu maior protagonismo para discutir os rumos do partido, diante da defesa de ala do PT de um nome do Nordeste para assumir o comando do partido e de comentários de que ele seria a melhor opção para suceder Lula na Presidência.

"Nada é pessoal, tudo é um projeto. Eu aceitei o convite do presidente para vir para cá, porque acredito que o caminho é por meio da educação", disse. "O partido não é do Nordeste, é do Brasil. E, repito: caberá a discussão, sob a liderança da nossa presidente (Gleisi Hoffmann). E sempre respeitando o nosso maior líder, que é o presidente Lula", completou.