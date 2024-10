CMFor e Alece recebem projetos de orçamentos para 2025 e devem iniciar tramitação

Para Fortaleza em 2025, está previsto um orçamento de R$14,7 bilhões, com investimentos de R$ 1,2 bilhão. Dentro desta cota para investimentos, estima-se 26,8% do total para a saúde; 23,25% para educação; e R$1,1 bilhão para urbanismo.

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) recebeu da Prefeitura de Fortaleza o Projeto de Lei Orçamentárias Anual (PLOA) para 2025. A posicição foi entregue à Casa legislativa na terça-feira, 15. Paralelamente, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) também recebeu o PLOA, enviado pelo Governo do Ceará, e iniciará tramitação na próxima sessão, prevista para após a eleição.

Em julho de 2024, a Alece aprovou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 (PLDO), que estabelece as regras para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do ano seguinte. A matéria também veio do Governo do Ceará para apreciação dos parlamentares, sendo elaborado pela Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag), o qual também passou por uma audiência pública.

O diretor do Departamento Legislativo da Casa, Carlos Alberto Aragão, ressaltou que a Alece só entrará de recesso com a votação finalizada sobre a Lei Orçamentária, que deverá ter maioria absoluta para ser aprovada.