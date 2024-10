Alece: eleição é tema, enquanto escolha para TCE e eleição da presidência agitam bastidores

Mesmo com orçamento para votar, indicação de membro do TCE e eleição da Mesa Diretora, disputa em Fortaleza seguiu como tema principal

As eleições municipais já passaram e a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) tem importantes assuntos para tratar nos poucos meses que restam para o final de 2024. A eleição da nova Mesa Diretora- consequentemente do novo presidente - a indicação de um novo membro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e a aprovação do Orçamento estadual de 2025 são três assuntos que deverão dominar a pauta legislativa daqui para frente.

No entanto, na primeira sessão plenária realizada na Alece após o pleito do último dia 27, o assunto 'eleição em Fortaleza' ainda foi muito dominante, sendo o centro das atenções nas conversas, seja no púlpito quanto nos corredores.

Nervos aflorados

Líder do PT na Casa, o deputado De Assis Diniz fez discurso inflamado, exaltando a vitória de Evandro Leitão e mandando recado para colegas derrotados.