Salmito diz ter "muita vontade" de presidir Assembleia Legislativa

As movimentações para definir quem vai ser o próximo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) estão ganhando mais corpo. Salmito Filho (PDT), um dos principais cotados, confirmou nesta segunda-feira, 4, o interesse pelo posto.

Atualmente no comando da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará, o deputado estadual eleito afirmou ao O POVO ser uma honra representar a população cearense na condição de parlamentar, mas também se diz honrado em liderar a pasta no governo Elmano, além de manifestar o desejo de ocupar a presidência da Alece.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Quanto à eleição da próxima Mesa Diretora da Assembleia, tenho uma relação muito boa e respeitosa com todos os colegas deputados, servidores e assessores e tenho muita vontade de presidi-la no próximo biênio 2025/2026", disse.