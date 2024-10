Evandro é o terceiro presidente consecutivo da Alece eleito prefeito de Fortaleza

Além de Evandro, José Sarto e Roberto Cláudio também foram presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará

Sarto esteve na chefia da casa no biênio de 2019 e 2020, quando também foi eleito prefeito de Fortaleza, tendo justamente RC como um dos maiores fiadores de sua campanha. Sarto candidatou-se à reeleição em 2024, mas acabou em terceiro lugar na disputa com 11,75% dos votos.

Com 50,38%, foi eleito prefeito de Fortaleza o deputado estadual Evandro Leitão (PT) . Em sua carreira política, ingressou na Assembleia legislativa do Estado do Ceará (Alece) em 2014 e está em seu terceiro mandato consecutivo. Evandro atualmente é presidente da Alece e, além dele, outros dois ex-presidentes do Legislativo estadual foram eleitos prefeitos da capital. Ele manteve a tradição de presidentes da Casa legislativa como prefeitos de Fortaleza.

Já o ex-prefeito Roberto Cláudio foi eleito deputado estadual pela primeira vez no ano de 2006, o qual atuou como vice-líder do governo Cid Gomes (PSB) e assumiu a presidência da Alece entre 2011 e 2013, ano em que foi eleito prefeito de Fortaleza e permaneceu no cargo por dois mandatos consecutivos.

O papel do poder Legislativo estadual é elaborar leis que gerem o Estado, além de poder criar Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) para investigar ocorrências de atos administrativos, e também atuam com a fiscalização das ações do Governo do Estado.



Já, no Executivo municipal, o prefeito tem o dever de gerir o município e administrar os recursos públicos destinando às responsabilidades de interesse público. Além de cuidar e zelar pela cidade, o gestor ou gestora é responsável por ruas, calçadas, postos de saúde, praças e mais.