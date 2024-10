Guimarães elogia desempenho do PT no Cariri e cita Fernando Santana para presidência da Alece

Líder do Governo Lula (PT), José Guimarães (PT), foi entrevistado pela rádio O POVO CBN Cariri nesta terça-feira, 15, e fez uma avaliação das eleições municipais de 2024. O deputado celebrou o resultado PT na Região do Cariri —12 prefeitos eleitos das 29 município do Cariri são petistas— e projetou, apesar da derrota de Fernando Santana (PT) em Juazeiro do Norte, que o candidato na sucessão de Evandro Leitão (PT) na presidência da Assembleia Legislativa (Alece).

Quando indagado sobre os resultados, Guimarães afirmou que o desempenho é "resposta de um trabalho que o partido faz na região" e que já era esperado o resultado positivo. E quanto a Juazeiro, diz ter sido uma eleição muito atípica.

"Fernando teve um extraordinário desempenho, com 45% dos votos, e poderia ter sido eleito. Mas acho que nós menosprezamos, nós subestimamos as ações da prefeitura que se preparou para fazer na última semana o enfrentamento com ações muito fortes [...] quando termina uma eleição você não pode deixar de reconhecer as vitórias e derrotas” analisou o deputado.