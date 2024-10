Com Evandro eleito, quem assume presidência da Alece e vaga de deputado?

Com a eleição de Evandro Leitão (PT) para prefeito e Gabriella Aguiar (PSD) para vice, em Fortaleza, seus respectivos cargos na Alece e na Câmara Municipal devem ser realocados

Fortaleza elegeu neste domingo, 27, Evandro Leitão (PT) como seu novo prefeito. Eleito com 50,38% do eleitorado na capital cearense, o candidato petista deve deixar a presidência da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) a partir de 1º de janeiro de 2025.

Em 2022, Evandro (à época filiado ao PDT) foi eleito pela terceira vez deputado estadual. Com a saída para assumir a prefeitura municipal, a vaga de suplente deve ser repassada para Bruno Pedrosa (PDT).

Já em janeiro de 2023, Evandro foi eleito novamente presidente da Alece em votação unânime. Ao deixar a vaga, Fernando Santana (PT) — que é o 1º vice-presidente — deve ocupar o cargo.