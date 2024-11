Vereadores começam a se movimentar para definir quem será o próximo presidente da Câmara

Passadas as eleições municipais que terminou com Evandro Leitão (PT) eleito prefeito de Fortaleza, discussões sobre o futuro da Câmara Municipal já movimenta o Legislativo municipal que vai realizar eleição da Mesa Diretora da Casa. Um dos focos é a presidência, hoje ocupada por Gardel Rolim (PDT).

Nos bastidores e corredores do Parlamento fortalezense, alguns nomes são citados pelos vereadores. O atual presidente, decidiu por apoiar André Fernandes (PL) no segundo turno, e via como viável ser reeleito em caso de vitória do bolsonarista, mas com a eleição de Evandro é pouco provável.