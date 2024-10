Câmara Municipal de Fortaleza mantém recorde de nove vereadoras eleitas no mesmo pleito

A bancada feminina para a 20º legislatura da Câmara Municipal de Fortaleza deve ser composta por nove mulheres, que assumem a partir de 2025. O número representa a mesma quantidade que hoje atuam no legislativo municipal. O resultado do último domingo, 6, consolidou cinco reeleições e quatro novos nomes femininos na política fortalezense.

Priscila Costa (PL) se reelegeu com o destaque de ter sido a vereadora mais votada obtendo 36.226 votos. Também do Partido Liberal, Bella Carmelo deve estrear na CMFor já com o prestígio de 28.138 eleitores , ficando no terceiro lugar dos vereadores mais votados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ambas representam o conservadorismo e tem apoio direto do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e também do candidato que concorre ao segundo turno da Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL).