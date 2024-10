Evandro conseguiu virada no 2º turno contra André Fernandes em 43 bairros

Veja os bairros nos quais o candidato do PT conseguiu ficar na frente no 2º turno, depois de ter ficado atrás de André Fernandes no 1º turno

Evandro Leitão (PT) foi eleito prefeito de Fortaleza com 10.838 votos de vantagem para André Fernandes (PL), no dia 27 de outubro. Foi a eleição mais apertada da história de Fortaleza, em termos proporcionais. Porém, o resultado não deixa de ser significativo ao considerar que 21 dias antes, no 1º turno, o petista ficou 82.131 votos atrás do candidato do PL.

A reversão do resultado passou por 43 bairros nos quais Evandro ficou atrás de André no 1º turno, mas foi o mais votado no 2º turno.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Confira os bairros onde houve virada a favor de Evandro: