Eleição para presidente da CMFor agita vereadores, Ronaldo já se coloca e outros são cogitados

PLENÁRIO da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) Crédito: FÁBIO LIMA

Dois dias após o fim das eleições de 2024, a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já repercute o resultado das urnas e projeta, nos bastidores, o cenário para 2025; incluindo as pretensões de vereadores em disputar a Presidência do Legislativo. Nos corredores, nomes já se apresentam ou são citados. A definição da composição da nova Mesa Diretora da CMFor ocorre no início do ano que vem. Nesse contexto, o vereador Ronaldo Martins (Republicanos) já se coloca publicamente como pré-candidato a presidente da CMFor, vaga hoje ocupada pelo vereador Gardel Rolim (PDT), que apoia o prefeito José Sarto (PDT) e que apoiou o candidato derrotado André Fernandes (PL) no segundo turno contra Evandro Leitão (PT) no pleito deste ano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ronaldo disse já ter conversado com a liderança estadual do Republicanos, o ex-senador Chiquinho Feitosa, e que lhe foi garantida uma reunião com o prefeito eleito, Evandro Leitão, para discutir a viabilidade de seu nome na disputa pela Mesa Diretora. O Republicanos compõem aliança estadual com o PT.

Nos bastidores, outros nomes são citados como prováveis ou possíveis postulantes, seja pela experiência ou pela proximidade com o grupo político eleito. Gardel Rolim (PDT), atual presidente, pode se candidatar à reeleição, o que seria natural já que ocupa o cargo. Entretanto, pesa contra ele o resultado da eleição e o tamanho projetado da base do prefeito eleito Evandro Leitão, que deve se opor ao nome de Rolim, que optou por apoiar outro candidato no segundo turno das eleições municipais deste ano. Adail Jr (PDT) é outro nome ventilado, como uma forma de atrair a sigla para a base da Prefeitura e manter a sigla em destaque. Adail foi um dos dois vereadores, dos oito eleitos pelo PDT, que optou por apoiar Evandro no segundo turno. O parlamentar disse ao O POVO que está “cedo” para discutir eleição no Legislativo. Leo Couto (PSB) também é lembrado em conversas com seus pares. Questionado sobre a possibilidade, o parlamentar disse ao O POVO que está cedo para falar em eleição da Mesa Diretora, mas não recusou a possibilidade.