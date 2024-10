Presidente do PDT nega expulsão de Ciro e garante permanência da sigla no Governo Lula

Presidente do PDT, deputado federal André Figueiredo, negou saída e punições a Ciro Gomes Crédito: Matheus Souza

Ele ainda reforçou que "qualquer tipo de punição ao Ciro é completamente descartado". André Figueiredo ainda falou das críticas do pedetista ao Governo Lula e ao PT, do qual a bancada do PDT faz parte, com o ministério da Previdência Social, gerido pelo presidente licenciado da sigla, Carlos Lupi. "Discordamos várias vezes, da avaliação feita por ele, do governo no qual fazemos parte, mas temos tido uma convivência excelente, durante todo esse tempo", acrescentou. André Figueiredo também lembrou que Ciro seguiu a decisão do partido de apoiar a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República em 2022, após perder no primeiro turno.