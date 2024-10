Câmara Municipal de Fortaleza tem 39% de renovação e PDT como maior bancada

Entre novatos e velhos conhecidos, CMFor terá 17 novos parlamentares Crédito: FÁBIO LIMA

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) contará, a partir de fevereiro de 2025, com 17 novos parlamentares, o que representa uma renovação de 39% das 43 cadeiras da Casa. Entre os novos vereadores eleitos, estão "velhos conhecidos", como Marcelo Mendes (PL) e Bá (PSB). Mas também caras novas, como Bella Carmelo (PL), Mari Lacerda (PT) e Apollo Vicz (PSD). Clique aqui para seguir o canal de Política do O POVO no WhatsApp A maior bancada seguirá sendo do PDT, apesar de encolher quatro cadeiras, o partido elegeu oito vereadores. Seis já tinham mandato: Gardel Rolim, presidente da Casa, Paulo Martins, vice-presidente, Adail Júnior, Kátia Rodrigues, PP Cell, Kátia Rodrigues e Luciano Girão. Os novatos Jânio Henrique e Marcel Colares completam a lista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O PL de André Fernandes elegeu cinco, dois a mais do que o partido tem hoje. Priscila Costa foi a candidata a vereadora mais votada da cidade. Bella Carmelo, com expressiva votação. Julierme Sena, Inspetor Alberto e Marcelo Mendes completam a lista.

O PSD, que saiu da janela partidária com a segunda maior bancada da CMFor, também encolheu. Bruno Mesquita e Eudes Bringel mantiveram suas cadeiras, enquanto a causa animal ganhou representantes na Câmara, Erich Douglas e Apollo Vicz. O PT, antes com três parlamentares, agora tem quatro. Aglaylson, Professora Adriana Almeida, Mari Lacerda e Júlio Brizzi representarão o partido de Evandro Leitão no parlamento municipal na próxima legislatura. Avante e PRD ficaram com três parlamentares cada, no primeiro, apenas reeleições, Emanuel Acrízio, Ana Aracapé e Pedro Matos seguem na Casa.