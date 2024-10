Eleito vereador, Apollo Vicz assume como deputado estadual; confira mudanças na Assembleia

Em sua chegada à Alece, Apollo confirmou que a causa animal o fez chegar e será o foco total em seu mandato. "Eu entrei aqui unicamente e exclusivamente pelos animais, devido à minha realidade. Eu cresci dentro de um abrigo, respirando ali as tristezas e a falta de comprometimento do poder público, a omissão que os animais vivem", afirmou.

O novo parlamentar comemorou a vitória de Evandro Leitão, lembrando que o petista foi o primeiro candidato a sentar com pessoas ligadas à proteção animal da cidade, inclusive protetores independentes e fundadores de abrigos.

"Se hoje muitas pessoas conseguem levantar essa bandeira, como pauta política para se eleger e para trabalhar por isso, é porque há esses protetores fazendo o grosso. E o Evandro sentou com essas pessoas, me ouviu, comprometeu-se não só com as propostas que já tinha no plano de governo, mas principalmente com novas políticas públicas eficazes com a causa animal", finalizou Apollo, que obteve 12.772 votos para vereador em Fortaleza.

A vaga de Evandro

Outra mudança que deverá ocorrer brevemente será a saída do prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão, que também é presidente da Assembleia Legislativa. Assim, quando houver a renúncia de Leitão para assumir a Prefeitura de Fortaleza, a vaga de suplente vai para a legenda pedetista, com Bruno Pedrosa (PDT) sendo efetivado. Lembrando que, quando eleito, Leitão era do PDT.