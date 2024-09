27% dos guardas municipais de Fortaleza são armados e número deve crescer; entenda

De acordo com o secretário municipal da Segurança Cidadã (Sesec) Heraldo Pacheco , a GMF integra o Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e, desde 2018, é armada. O atual contingente conta 2.750 guardas municipais e, desse número, 750 possuem porte de arma de fogo, o que corresponde a 27,3% do total.

A Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) vem sendo mencionada pela grande maioria dos candidatos à Prefeitura de Fortaleza quando o debate é a segurança pública da cidade. Os postulantes citam o fortalecimento do órgão como uma das prioridades e, entre as propostas mencionadas, está o armamento dos guardas . Mas, afinal, a Guarda Municipal de Fortaleza é armada ou não é?

O secretário explica que, após o concurso e as avaliações, o guarda municipal passa por uma formação, etapa que ainda não conta com o curso de tiro. Para ter o porte, o agente deve realizar o curso de 240 horas e dar cerca de 350 disparos durante a capacitação.

Anteriormente, a Guarda Municipal de Fortaleza utilizava armamento não letal. O secretário explica que a mudança foi ocasionada devido à evolução da segurança e da integração ao SUSP. “Então, foi dada essa abertura para a Guarda poder apoiar as outras forças de segurança pública e também com a própria segurança do guarda municipal”.



De acordo com Jamal Carvalho, presidente do Sindicato dos Agentes Municipais de Segurança Pública do Estado do Ceará (Sindiguardas-CE), o uso de armamento ainda deverá ser ampliado para todo o efetivo da GMF e o órgão receberá mais 400 pistolas.



“Inicialmente, o gestor municipal começou o armamento com uma inspetoria em específico, que no caso era o Grupo de Operações Especiais (GOE). Depois, se estendeu para o pessoal das torres, que é o PMPU [...] Gradativamente, está se ampliando para todo o efetivo da Guarda e a Guarda vai estar recebendo, até o final do ano, mais 400 pistolas e 30 carabinas. Então, gradativamente, esse efetivo está sendo qualificado e requalificado”, explicou.