Guarda municipal receberá reforço de novos agentes e mais armamentos, diz Sarto

Mais 255 profissionais aprovados no concurso da Guarda Civil Municipal serão empossados nesta quinta-feira, 27, em evento no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza. O anúncio foi feito durante live realizada nas redes sociais do prefeito José Sarto (PDT) nesta terça-feira, 25.

Segundo Sarto, haverá ainda a aquisição de 400 novas armas de fogo para reforçar o armamento dos profissionais de segurança pública de Fortaleza.

Conforme o chefe do Executivo, até o fim do ano o efetivo contará com 1.000 novos guardas atuando nas ruas. O reforço, ressalta o prefeito, viria como uma resposta ao pedido da população por mais segurança na Capital após os últimos episódios de violência registrados na cidade.