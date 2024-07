Evandro faz balanço semestral da Alece e prevê volta do Plenário até início de setembro

Última sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) antes do recesso parlamentar Crédito: Junior Pio/Alece

Evandro projetou um segundo semestre atípico, devido às eleições municipais. Ele destacou que durante o período a Alece irá reduzir as sessões plenárias, mas sem prejudicar a continuidade dos trabalhos. A expectativa é de que seja realizada apenas uma sessão semanal, diferente das três normalmente. "Nos anos anteriores, no período eleitoral a gente deixava um dia apenas. Os deputados e deputadas, muitos deles têm bases eleitorais em todo o estado, especialmente no interior. Então a gente deixava para que eles pudessem trabalhar nos seus interiores. Não tem nada definido, nós vamos discutir com a Mesa Diretora como também no colégio de líder", afirmou.

Em relação às eleições, Evandro Leitão, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, afirmou que não irá se licenciar das funções de presidente da Alece. "Os demais deputados presidentes que tiveram aqui e que foram candidatos sempre conseguiram conciliar esse período eleitoral. E comigo não será diferente", disse.