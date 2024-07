Alece tem sessões plenárias em auditório após incêndio no Plenário 13 de Maio

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) retomou nesta terça-feira, 2, sessões presenciais após o incêndio que atingiu o Plenário 13 de Maio no último dia 20 de junho. As atividades estão sendo realizadas no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II, adaptado para receber os trabalhos dos parlamentares.

Na semana após o incêndio no Plenário, as sessões foram feitas por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR). Já a partir desta terça até o recesso parlamentar, o formato é híbrido, tanto presencialmente como virtualmente.

Na reabertura presencial parlamentares da base e da oposição estiveram no auditório. O presidente da Alece, Evandro Leitão (PT), participou de solenidade no Centro de Eventos com o ministro Camilo Santana e não esteve na sessão.