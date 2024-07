Alece aprova lei que garante notificação em tempo real sobre falta de energia. Crédito: Mariana Parente em 10-07-2017

O projeto, que contou com grande apoio dentro da Assembleia, e coautoria de 22 deputados, determina que as informações sobre a interrupção de serviços sejam disseminadas por meio de seus aplicativos móveis, sites e redes sociais, assegurando que os consumidores sejam prontamente informados sobre quaisquer descontinuidades no fornecimento de energia elétrica. A iniciativa legislativa, de acordo com o texto, surgiu em resposta ao crescente número de reclamações sobre interrupções no fornecimento de energia, seguidos pelos prejuízos significativos tanto para consumidores residenciais quanto para o setor comercial, que afeta negativamente a vida cotidiana e a atividade econômica do Estado. Além do projeto notificar sobre ocorrências, a lei também obriga que sejam fornecidas explicações claras sobre os motivos das interrupções e estimativas para o restabelecimento dos serviços, explica Romeu Aldigueri.