Alece tem retorno presencial com sessões híbridas e volta de comissões após incêndio

A Casa Legislativa funcionou uma semana totalmente por meio do sistema remoto e terá de volta sessões, mas ainda não no Plenário 13 de Maio

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) teve a partir desta terça-feira, 2, a volta presencial das atividades no prédio após o incêndio que atingiu o Plenário 13 de Maio. O formato passa a ser de forma híbrida, tanto com as presenças dos parlamentares como a por meio de videoconferência.

Com o plenário ainda em processo de reconstrução, as sessões e as comissões técnicas, que também estarão voltando após uma semana, serão feitas no Auditório Deputado João Frederico Ferreira Gomes, localizado no anexo II da Alece.

Na semana posterior ao incêndio, as atividades dos deputados estaduais foram feitas totalmente por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR). Os trabalhos seguiram, inclusive com aprovações de matérias e discussões.