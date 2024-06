Assembleia Legislativa do Ceará lança selo ESG na gestão pública

A iniciativa visa promover boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no Ceará, reconhecer iniciativas já existentes e estimular os municípios cearenses e gestores públicos no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) lança nesta quinta-feira, dia 27, às 14 horas, o Selo Alece ESG na gestão pública.

A certificação visa promover boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) no Ceará, reconhecer iniciativas já existentes e estimular os municípios cearenses e gestores públicos no desenvolvimento de ações de responsabilidade socioambiental.

A iniciativa liderada pelo Comitê de Responsabilidade Social da Alece é realizada em parceria com o Governo do Estado e conta com apoio da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece).