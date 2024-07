Projeto de orçamento do Estado para 2025 é aprovado na Alece; veja prioridades

Foi aprovada a redação final do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 para o Governo do Estado. O texto leva em consideração uma receita prevista em R$ 38 bilhões para o próximo ano. O valor representa um aumento de quase R$ 1 bilhão em relação ao exercício deste ano.

Conforme a LDO 2025, os investimentos realizados pelo Governo do Ceará deverão crescer 17% em comparação com 2024, superando R$ 3 bilhões.

O parecer final com emendas incluídas no texto do relator, deputado Guilherme Sampaio (PT), foi votado nesta quarta-feira, 17 na última sessão antes do recesso parlamentar.