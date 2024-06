Ex-deputados cearenses se solidarizam após incêndio na Assembleia Legislativa

Políticos e lideranças partidárias cearenses se manifestaram após o incêndio que atingiu a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na última quinta-feira, 20. Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), que foi presidente da Casa entre 2019 e 2020, classificou o ocorrido como "lamentável". Ele destacou que a causa deve ser investigada e que a estrutura da Assembleia precisa ter acompanhamento.

"É lamentável. A Assembleia tem uma estrutura de infraestrutura que precisava mesmo de reforma, não sei, tem que investigar qual foi o tipo de incêndio. Aquela parte das comissões temáticas, são estruturas que precisam sempre ter um acompanhamento, um projeto elétrico muito sólido. Mas vamos ver o que aconteceu realmente", disse o pré-candidato à reeleição durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio da Abolição.