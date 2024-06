Evandro visita plenário da Alece após incêndio; veja como ficou

Segundo presidente da Casa, previsão é que, na próxima semana, seja iniciado o processo de reconstrução do Plenário

O parlamentar explicou, via redes sociais , que equipes de zeladoria do Legislativo estadual atuam em "escala ampliada" a fim de deixar o ambiente em condições para o "início do trabalho de reconstrução após o incêndio".

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão (PT), realizou uma visita técnica neste sábado, 22 de junho, no Plenário 13 de Maio, local atingido por um incêndio na última quinta-feira, 20.

Na oportunidade, o presidente da Alece reforçou que "todas as atividades da Casa do Povo estão mantidas, sem prejuízo, para os cidadãos e cidadãs cearenses".

"Áreas técnicas, de engenharia e administrativas da Casa já estão finalizando o relatório dos danos para que, na próxima semana, seja iniciado o processo de reconstrução do Plenário, que é o coração do Parlamento cearense", escreveu Evandro, que também é pré-candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT.

Outro ferido foi um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.

Imagens mostraram o teto do Plenário da Casa em chamas.

Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.

O policial recebeu alta hospitalar nesse dia, já a servidora segue internada com quadro estável, de acordo com as informações baseadas no boletim médico.

Como ficam os trabalhos na Assembleia Legislativa do Ceará após o incêndio?

Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) seguirão normalmente após o incêndio.

Após reunião realizada na sexta-feira, ficou determinado que os serviços, atendimentos e demais processos funcionarão como de costume.

Apenas as atividades parlamentares no plenário 13 de Maio serão feitas de forma remota a partir da próxima semana.

O anúncio foi feito pelo presidente da Casa. Evandro esteve reunido com o primeiro-secretário da Alece, Danniel Oliveira (MDB), e com todos os diretores e líderes dos setores Administrativo, Jurídico, Engenharia, Legislativo, Segurança, Segurança do Trabalho, Comunicação, dentre outros para força-tarefa da prática de recuperação do plenário, local mais afetado.

A limpeza no plenário, onde o fogo se alastrou e causou os maiores danos, foi iniciado após a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros.

A perícia, realizada de forma conjunta pelos órgãos de segurança, também foi finalizada e enviada para a investigação da causa que levou o incêndio e teor baseará o laudo a ser entregue à Alece.

Os serviços da Casa Legislativa cearense nas áreas de educação, saúde, cidadania, localizados nos anexos II, III e no prédio da Procuradoria Especial da Mulher (PEM), estarão funcionando normalmente. Já os trabalhos parlamentares serão realizados, no primeiro momento, de forma remota por meio do Sistema de Deliberação Remoto (SDR).

Por esse meio as atividades dos deputados estaduais terão continuidade com tramitações de projetos e discussões já a partir da próxima terça-feira, 25, com transmissão ao vivo pelos veículos de comunicação da Alece.

O site da Alece, com Agência de Notícias e Portal do Servidor, e a TV Assembleia já voltaram ao ar.

Pela proximidade com o plenário local atingido pelas chamas, a FM Assembleia segue fora do ar, aguardando liberação do local para retomar sua programação.