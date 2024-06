Incêndio atinge prédio da Assembleia Legislativa do Ceará

Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio que já fo ievacuado

*matéria atualizada às 12h45min

O prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) foi atingido por um incêndio no fim da manhã desta quinta-feira, 20. Uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que já foi evacuado.

O foco do incêndio teria sido no plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum.