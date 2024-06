Assessoria de Sarto confirma presença em evento com Lula, Camilo, Elmano e Evandro

Das cinco visitas de Lula, Sarto esteve presente apenas em duas, contando com a de hoje, no Abolição

A assessoria do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), confirmou a presença do gestor no evento desta quinta-feira, 20, no Palácio da Abolição, com visita de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além disso, Sarto deverá comparecer à visita do presidente ao residencial Cidade Jardim III, no bairro José Walter, marcada para às 16 horas.

Solenidade na sede do Governo do Estado está marcada para começar às 12 horas e contará com o anúncio de R$ 778 milhões em investimentos em instituições federais do Ceará. Na ocasião, estarão presentes figuras petistas como o ministro da Educação, Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas (PT) e o pré-candidato a prefeito de Fortaleza e opositor de Sarto, Evandro Leitão (PT).