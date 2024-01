Ao vivo: Lula visita Fortaleza e assina criação do campus do ITA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita Fortaleza nesta sexta-feira, 19. Ele participa do lançamento da pedra fundamental do Instituto de Tecnologia e Aeronáutica (ITA), com assinatura de decreto para criação do campus em Fortaleza. A sede única do Instituto referência em engenharia no País é em São José dos Campos, em São Paulo. O presidente chegou pouco antes das 13 horas e foi recebido pelo governador Elmano de Freitas (PT), pela primeira-dama Lia Freitas e pelo ministro Camilo Santana (PT).

Outras visitas de Lula

Esta é a terceira visita do presidente ao Ceará no terceiro mandato, iniciado em janeiro de 2023. Em 12 de maio do ano passado, Lula visitou a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, no bairro Luciano Cavalcante, lançou o programa Escolas de Tempo Integral, no Centro de Eventos, e em Crato, anunciou o Pacto Nacional de Retomada de Obras na Educação Básica.

Lula ao desembarcar em Fortaleza Crédito: Reprodução/Instagram Elmano de Freitas

Na segunda visita, em setembro, o presidente participou da cerimônia de 18 anos de criação do Programa Agroamigo e de 25 anos do Programa Crediamigo, no Banco do Nordeste (BNB), no bairro Passaré. Às 13h30min, partiu para Juazeiro do Norte para visita às obras do Túnel Major Sales no Ramal do Apodi, seguida de cerimônia. O presidente concedeu entrevista exclusiva ao O POVO quando da segunda visita.



Veja a programação

12 horas - partida do Recife (PE) para Fortaleza

13h20min - Chegada à Base Aérea de Fortaleza

13h30min - Cerimônia de Assinatura do Decreto que cria o Campus Avançado do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) em Fortaleza e de Lançamento da Pedra Fundamental, no Hangar de Esportes da Base Aérea de Fortaleza

16h30min - Audiência com ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China, Wang Li, na Base Aérea de Fortaleza

17h40min - Partida da Base Aérea para Brasília

20 horas - Chegada a Brasília

Camilo Santana, Elmano de Freitas e Lia Freitas recebem Lula Crédito: Reprodução/Instagram Elmano de Freitas

Leia mais Veja como o PT irá escolher candidato em Fortaleza se não houver acordo