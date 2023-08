Sarto é chamado para reunião com Elmano

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), tem reunião marcada com o governador Elmano de Freitas (PT) para esta quarta-feira, 2 de agosto. O prefeito confirmou a presença. O encontro é há meses cobrado pelo prefeito.



"Recebi, nesta terça-feira, ligação do secretário de relações institucionais do Governo do Estado, Nelson Martins, convidando para uma reunião com o governador Elmano na quarta-feira, 10h30, no Palácio da Abolição. De imediato, confirmei a agenda", publicou Sarto nas redes sociais.

