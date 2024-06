Em reencontro frio, Elmano e Sarto voltam a dividir palco após 9 meses

Políticos participam de seminário no Centro de Eventos, em Fortaleza. No início eles não se cumprimentaram, mas posteriormente prefeito e governador apertaram as mãos

O prefeito de Fortaleza e pré-candidato à reeleição, José Sarto (PDT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e o presidente da Assembleia Legislativa (Alece) e também pré-candidato à Prefeitura Evandro Leitão (PT) dividiram o palco de um evento na manhã desta segunda-feira, 17. No início, eles não se cumprimentaram, mas posteriormente prefeito e governador apertaram as mãos.

A última vez que prefeito e governador estiveram juntos em evento público foi em setembro de 2023, durante cerimônia do Banco do Nordeste que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). À época, Evandro Leitão havia acabado de anunciar saída do PDT e era cotado no PT para disputar as eleições de 2024, o que se concretizou com oficialização da pré-candidatura do agora petista.

