Sarto não comparece a evento com Lula e justifica estar com síndrome gripal

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), confirmou que não estará junto à comitiva do presidente Lula (PT) para o anúncio do Programa Escolas em Tempo Integral no Centro de Eventos do Ceará nesta sexta-feira, 12. Sarto alegou agravamento de uma síndrome gripal.

“Agradeço cordialmente o convite, desejo sucesso à iniciativa e reitero que conto com o apoio e articulação dos entes estaduais e federais para a educação de Fortaleza avançar ainda mais, transformando as vidas de nossas crianças e adolescentes”, escreveu nas redes sociais.

Sarto afirmou que tem muito orgulho dos resultados e avanços na Educação de Fortaleza. Ele lembra que é a capital com maior cobertura de matrículas em tempo integral no Ensino Fundamental no Brasil.

“Já inauguramos seis novas escolas de tempo integral e temos investido cada vez mais na expansão dessa modalidade de ensino. Mas há sempre o que melhorar. E todo apoio para isso é sempre muito bem-vindo”, disse.

Ele ainda declara estar feliz com a mobilização nacional hoje em Fortaleza “por ser a educação um tema tão sensível e tão caro para todos”, em suas palavras.

O presidente foi recebido pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), pelo governador Elmano de Freitas (PT) e pelo presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão (PDT). José Sarto vem trocando críticas a Elmano e Evandro por uma possível candidatura à prefeitura de Fortaleza.