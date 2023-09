Sarto comparece a evento com Lula e Elmano em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está no evento que conta com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na sede do Banco do Nordeste (BNB), nesta sexta-feira, 1°, na Capital. Também participam o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

Na última agenda de Lula em Fortaleza, no último mês de maio, Sarto não compareceu. Na ocasião, o prefeito recebeu um convite para participar do lançamento de um programa de Escolas de Tempo Integral, mas alegou que não poderia estar presente devido a um quadro de "síndrome gripal".