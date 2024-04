Lula no Ceará: compromisso da empresa é de concluir Transnordestina até início de 2027

Lula anunciou investimentos no Ceará ao lado do governador do Estado, Elmano de Freitas, e a primeira-dama, Janja Crédito: Aurélio Alves

Ele afirmou que tem "obsessão" pela obra, que teria sido solicitada a ele décadas atrás pelo ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes. "Eu imaginava realizar essa obra muito mais rápido. Essa obra foi um pedido do governador Miguel Arraes. Quando eu saí do Crato na campanha de 1989, eu dei uma carona de avião para o Arraes e o Arraes pediu para mim: 'Lula, se você ganhar as eleições, faça a Transnordestina'. Então eu tinha e tenho uma obsessão de fazer essa ferrovia", declarou ele. O presidente também disse para os apoiadores o cobrarem caso ele não entregue a ferrovia pronta, e que a empresa responsável pelas obras já o enrolou muito no passado.