Lula fala em concorrer à reeleição se disputa for contra troglodita

Sob críticas na área econômica e enfrentando cenário adverso no Congresso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu nesta terça-feira, 18, que tem planos de concorrer à reeleição em 2026. Embora tenha dito que precisa avaliar seu estado de saúde antes de decidir se tentará um novo mandato, o petista afirmou, em entrevista à rádio CBN, que pode ser candidato "se for necessário para evitar que trogloditas voltem a governar". "Não permitirei que o Brasil seja novamente governado por negacionista", disse. "Não quero discutir eleição e reeleição porque tenho apenas um ano e sete meses de mandato, quero cumprir aquilo que prometi ao povo brasileiro. Quando chegar o momento de discutir, tem muita gente boa para ser candidato, não preciso ser candidato. Agora, presta atenção no que vou te falar: se for necessário ser candidato para evitar que os trogloditas que governaram voltem a governar, pode ficar certo que meus 80 anos virarão 40 e eu poderei ser candidato", afirmou Lula sem citar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ou seu grupo político. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pesquisas

De acordo com pesquisa Genial/Quaest divulgada em maio, a maior parte dos brasileiros considera que Lula "não merece" ser reeleito. Segundo o levantamento, 55% dos entrevistados não acham que ele merece um quarto mandato à frente do Executivo federal, enquanto 42% dizem que o petista merece uma recondução. O Datafolha divulgou ontem nova pesquisa sobre o governo Lula. Os índices de aprovação e reprovação do governo do presidente se mantiveram estáveis, de acordo com o levantamento. A avaliação positiva oscilou de 35%, em março, para 36% neste novo levantamento. Já a reprovação foi de 33% para 31%. A avaliação regular passou de 30% para 31% agora.