Após encontrar Elmano, Lupi diz que PT e PDT terão de estar juntos se adversário for bolsonarista

Ministro disse que reunião com governador serviu para "preparar o caminho para o futuro". Sobre Fortaleza, ele reforçou a crença em vitória de Sarto no primeiro turno

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, reuniu-se na tarde desta sexta-feira, 12, com o governador Elmano de Freitas (PT). Lupi é presidente nacional licenciado do PDT, partido que, no Ceará, foi alvo de intensa disputa entre a ala que defendia o apoio a Elmano e os partidários da independência, com forte ênfase de oposicionistas. Os simpatizantes do apoio a Elmano estão de saída do partido e, liderados pelo senador Cid Gomes, devem se filiar ao PSB em fevereiro.

Lupi disse que não chegou a discutir com o governador sobre uma eventual aliança em Fortaleza no segundo turno. "Não chegamos a avançar a esse ponto. Ele pertence a um partido que eu respeito".

Apesar de reconhecer os "cascudos" trocados entre as siglas, Lupi se referiu a PT e PDT como "primos-irmãos". "Estamos do mesmo lado, do lado da parte mais humilde, da parte mais sofrida da sociedade

é um diálogo, para a gente manter esse diálogo".