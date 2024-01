Evandro tem maior viabilidade para ganhar eleição em Fortaleza, diz secretário de Elmano

"Eu acho, hoje, o presidente Evandro com um preparo estrutural para ganhar a eleição bem maior que os demais candidatos do PT, sem demérito a nenhum deles, sem interferir na decisão, porque o candidato que o PT decidir junto com o governo do Estado terá o meu apoio""

Assessor especial de Assuntos Federais do Ceará, na Casa Civil, Leonardo Araújo afirmou ao O POVO que vê Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), em melhores condições de vencer a disputa à Prefeitura de Fortaleza do que os outros quatro pré-candidatos do PT à missão. Antes, Leonardo concedeu entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN, apresentado por Jocélio Leal e Juliana Mattos Brito.

Confira a entrevista

"O presidente Evandro é um nome em ascensão e a participação em uma eleição tem de considerar a viabilidade de vitória. Eu acho, hoje, o presidente Evandro com um preparo estrutural para ganhar a eleição bem maior que os demais candidatos do PT, sem demérito a nenhum deles, sem interferir na decisão, porque o candidato que o PT decidir junto com o governo do Estado terá o meu apoio", disse Leonardo.