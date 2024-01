Possíveis adversários em Fortaleza, Sarto e Evandro compartilham agenda e trocam abraço

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), e o presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PT), compartilharam, nesta segunda-feira, 8, a mesma agenda ao comparecerem à posse do novo presidente do Tribunal de Contas do Ceará (TCE), Rholden Queiroz . Os dois podem se encontrar em lados opostos na disputa pela Prefeitura de Fortaleza em outubro.

Sarto chegou poucos minutos antes do inicio do evento. Mais cedo, o prefeito se reuniu com a bancada do PDT na Câmara Municipal. A previsão é que nesta terça-feira, 9, haja encontro similar com os parlamentares da federação PSDB-Cidadania. O objetivo é afinar o diálogo com sua base de apoio para iniciar os trabalhos legislativos.

“Começamos reunindo a bancada do PDT, mas, na sequência, vamos reunir toda a bancada que apoia o projeto da Prefeitura da Câmara. É basicamente para iniciar o ano conversando com as bancadas, ver o que a gente pode melhorar na interlocução entre os dois poderes", ressaltou.



Após a posse de Rholden Queiroz, Sarto e Evandro se cumprimentaram com um abraço e riram conjuntamente, como registrado em fotografias, em um clima ameno. Os dois também posaram ao lado do novo presidente do TCE.

Eles foram por anos colegas de Parlamento e correligionários no PDT. Sarto deixou, em 2020, o cargo de deputado para assumir a Prefeitura. Na época, ele estava no posto presidente da Alece, hoje ocupado por Evandro, que o sucedeu à frente do Parlamento.