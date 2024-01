Evandro sobre pré-candidatura no PT: "No momento oportuno, iremos discutir"

"Questão de pré-candidatura, eu sou uma pessoa extremamente disciplinada. No momento oportuno, nós iremos discutir com as nossas lideranças, com o partido, com o arco de alianças do conjunto de forças partidárias que fazem parte do nosso projeto, mas no momento oportuno", afirmou o presidente da Alece. "Não adianta a gente antecipar qualquer tipo de discussão nesse sentido."

De saída do PDT para o PT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado estadual Evandro Leitão, informou ao O POVO que aguarda “momento oportuno” para discutir pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza pela nova legenda. A informação foi dada nessa sexta-feira, 16, após cerimônia de recebimento da medalha Boticário Ferreira pelo agora companheiro Guilherme Sampaio (PT), na Câmara Municipal de Fortaleza.

Um dos principais cotados à disputa pelo PT ao Paço da Capital nas eleições de 2024, Evandro se somaria ao um grupo de quatro pré-candidaturas já estabelecidas na legenda petista. São elas: a da deputada federal Luizianne Lins; a do presidente do PT de Fortaleza e deputado estadual em exercício Guilherme Sampaio; a da deputada estadual Larissa Gaspar; e a do assessor de assuntos municipais do Governo do Ceará, Artur Bruno.

Apesar de ainda enfrentar embargos na Justiça quanto à desfiliação do PDT, aos quais Evandro encara como "mais do que normal", o parlamentar participa neste domingo, 17, de grande ato de filiação ao PT.

Além dele, oito prefeitos migram para a sigla na ocasião. O encontro marcado para às 9 horas, no auditório do Hotel Oásis Atlântico, no Meireles, já tem presença confirmada do ministro da Educação, Camilo Santana, e do governador do Ceará, Elmano de Freitas.

Com a filiação, o PT alcançará 40 prefeituras no Estado. Dessa lista, cinco nomes saem do PDT. Confira que se filia ao Partido dos Trabalhadores nesse domingo, 17 de dezembro:

Guilherme Saraiva (ex-PDT), prefeito de Barbalha;

Sebastiãozinho (ex-PDT), prefeito de Chaval;

Aníbal Filho (ex-PDT), prefeito de Granja;

Laís Nunes (ex-PDT), prefeita de Icó;

Kennedy Aquino (ex-PDT), prefeito de Uruoca;

Ítalo Brito Alencar (ex-PP), prefeito de Nova Olinda;

Professor Marcelão (ex-Pros), prefeito de São Gonçalo do Amarante;

Marcone Tavares (ex-PSD), prefeito de Aurora.

Com informações da repórter Isabelle Maciel