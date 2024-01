Caucaia: com sucessão aberta, aliados de Valim citam até Izolda, Onélia e Luizianne como opções

Com a desistência do prefeito Vitor Valim (PSB) de não disputar a reeleição em Caucaia, o cenário no segundo maior colégio eleitoral do Ceará está incerto a menos de nove meses das eleições de 2024. Pelo governismo, abriu-se um leque de nomes que podem representar o grupo ligado ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e ao governador Elmano de Freitas (PT), a quem Valim atribuiu a responsabilidade de definir um novo pré-candidato.



Reservadamente, um aliado do prefeito de Caucaia comentou ao O POVO que alguns nomes já são ventilados. Entre as possibilidades, citou a ex-governadora Izolda Cela (sem partido); o secretário de Desenvolvimento do Ceará, Salmito Filho (PDT); a secretaria de Proteção Social, Onélia Santana (esposa de Camilo), e a deputada estadual Lia Gomes (PDT), irmã do senador Cid Gomes (PDT). Outros nomes também são cogitados.

“Se eu tivesse que colocar em uma ordem, eu diria que Izolda, Salmito e Onélia seriam os três primeiros nomes. A Lia (Gomes) vem mais atrás”, disse um político com atuação em Caucaia sob condição de anonimato. Valim ainda não se pronunciou sobre como será feita a escolha do novo representante do governismo, mas sinalizou que será alguém que possa continuar o projeto capitaneado por seus atuais líderes políticos, no caso a cúpula do PT no Ceará.