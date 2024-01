Quem ocupará lugar de Valim? Como fica o cenário em Caucaia após desistência de reeleição

Pelo governismo em Caucaia, com a recente saída de Valim do páreo, ainda não está claro quem ocupará a vaga para disputar a sucessão; nomes da oposição já se colocam como pré-candidatos

No último pleito, em 2020, nove partidos ou coligações apresentaram candidatos. À época, nomes como Elmano de Freitas (PT), Naumi Amorim (PSD), Emília Pessoa (União) e Valim disputaram a preferência do eleitorado. De lá para cá, muito mudou. Agora, o cenário que se desenha aponta para novas possibilidades ou mesmo velhos conhecidos do eleitor.

No último pleito, em 2020, nove partidos ou coligações apresentaram candidatos. À época, nomes como Elmano de Freitas (PT), Naumi Amorim (PSD), Emília Pessoa (União) e Valim disputaram a preferência do eleitorado. De lá para cá, muito mudou. Agora, o cenário que se desenha aponta para novas possibilidades ou mesmo velhos conhecidos do eleitor.

Segundo maior colégio eleitoral do Ceará, Caucaia passará por meses de articulações intensas após o prefeito Vitor Valim (PSB) anunciar que não concorrerá à reeleição nas eleições de 2024 . Com a desistência de Valim, o cenário eleitoral na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza fica ainda mais incerto a nove meses das eleições municipais.

Governismo

Neste cenário, alguns nomes já circulam nos bastidores. Os deputados Salmito Filho e Lia Gomes, ambos tentando a saída do PDT, se manifestaram sobre a desistência de Valim. Lia mencionou que seu nome começou a circular dentre os cotados para concorrer à sucessão.

“Hoje recebi vários telefonemas de pessoas de Caucaia falando sobre meu nome para suceder o prefeito Valim. Penso que o atual prefeito é o melhor nome para continuar o trabalho que vem realizando e agradeço a lembrança do meu nome para gerir uma cidade tão importante e querida como é Caucaia”, escreveu a parlamentar em uma rede social.

Já Salmito, elogiou o trabalho do prefeito, com quem tem proximidade. “Respeito a sua decisão, admiro o seu desapego ao poder, agradeço o apoio para deputado estadual na eleição de 2022 e honrado em ser parceiro de um projeto que prioriza a população de Caucaia na boa parceria com lideranças como Elmano, Camilo e Cid", escreveu o deputado licenciado que atualmente chefia a Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Outro nome que se apresenta é o do vereador Vanderlan Alves (União Brasil). Embora seja parte de um partido atualmente classificado como oposição em Caucaia, Vanderlan aproximou-se da gestão de Valim e esteve reunido com ele no último dia 8, data do anúncio da desistência. “Gostaria de agradecer a este grande homem por todos os ensinamentos, por sua dedicação ao nosso município, que mesmo com todas as dificuldades enfrentadas por falta de recursos, buscou apoios políticos e jamais deixou de se dedicar”, disse.

Deuzinho Filho (União Brasil)

Liderado no município pelo vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), o partido deve lançar Deuzinho como pré-candidato. Valim e Deuzinho romperam após o atual prefeito se aproximar do grupo de Camilo Santana (PT); enquanto Deuzinho manteve-se mais próximo de alas ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Deuzinho e Valim disputariam a prefeitura quatro anos após formarem a mesma chapa. Mas com a desistência do atual gestor o embate não deve ocorrer. Deuzinho tem iniciado o trabalho de atrair novos filiados para o União Brasil, tendo em vista as eleições de 2024. Ao O POVO, Deuzinho disse que só não tem conversado com Valim tendo em vista a disputa eleitoral, mas que tentará dialogar com demais nomes cotados como Naumi, Emília e outros.