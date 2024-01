Aliados de Valim repercutem desistência de reeleição e especulações sobre sucessão crescem

Entre os políticos que repercutiram a saída de Valim estão a deputada estadual Lia Gomes (PDT), o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará e deputado estadual licenciado, Salmito Filho (PDT) e o vereador de Caucaia Vanderlan Alves (União Brasil).

O anúncio feito pelo prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), de que não disputará a reeleição neste ano e que abrirá espaço para um novo nome ligado ao grupo liderado pelo ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e pelo governador Elmano de Freitas (PT), movimenta os bastidores no segundo maior colégio eleitoral do Ceará. Parlamentares repercutiram a desistência do atual prefeito e já têm nomes ventilados para a vaga.

Vanderlan Alves esteve com Valim ontem à noite, em reunião promovida pelo prefeito com aliados para anunciar que não concorreria ao cargo novamente em 2024. Em foto publicada nas redes sociais, o parlamentar aparece ao lado de Valim. O vereador agradeceu ao prefeito pelos trabalhos prestados.

Já Salmito, elogiou o trabalho de Valim e lembrou que a cidade tornou-se pauta nacional devido à política de transporte público gratuito no município. “Respeito a sua decisão, admiro o seu desapego ao poder, agradeço o apoio para deputado estadual na eleição de 2022 e honrado em ser parceiro de um projeto que prioriza a querida população de Caucaia na boa parceria com lideranças como Elmano, Camilo e Cid".

Eleito em 2020 atuando no campo da oposição ao grupo de Camilo, Valim deu uma guinada e aderiu ao governismo, se filiando em agosto do ano passado ao PSB. Ao longo dos três anos à frente da prefeitura, Valim colecionou apoios na Câmara Municipal. 22 dos 23 vereadores, inclusive de partidos que fazem oposição no âmbito estadual ao grupo governista, fazem parte de sua base no Legislativo de Caucaia.

Os parlamentares projetavam uma candidatura forte para reeleição, mas em transmissão ao vivo, ontem à noite, Valim anunciou que o projeto político no município será seguido por outro nome. Ele ressaltou que seguirá com foco na gestão até 31 de dezembro, quando seu mandato acabará. Um novo nome deve ser indicado para sucedê-lo, sob as benção de Camilo, tido por Valim como líder de seu projeto político.