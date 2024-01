Valim diz que desistiu da reeleição por causa da morte da filha Sofia: "Dor imensurável"

A desistência da tentativa de reeleição embaralhou a disputa pela prefeitura do município

Na última terça-feira, 9, o gestor anunciou que não ia se candidatar à reeleição, mas não tinha explicado as razões.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), afirmou nesta quarta-feira, 10, que desistiu de tentar reeleição como uma decisão pessoal após a morte da filha Sofia Valim . A jovem morreu no fim de 2023 aos 19 anos, após uma tentativa de transplante de fígado.

"O fato de não ir para a reeleição foi uma decisão pessoal e ao mesmo tempo familiar. A perda de minha amada filha Sofia me fez repensar minha vida. Infelizmente, a oposição, num desrespeito total a este momento de uma dor imensurável que vivo, se aproveita para me atacar com mentiras e fake news. Não vou mais aceitar tamanho maldade", disse o prefeito nas redes sociais.



Em vídeo compartilhado, de mãos dadas com a esposa, ele disse que morte da jovem o fez "reprojetar e pensar na vida de forma diferente".

"Antes de ser prefeito, tem um homem, um pai, tem um filho e um marido. Todo mundo sabe que faz 31 dias (que Sofia morreu), quem é pai ou mãe sabe muito bem o que é imaginar a dor de qualquer ser humano de perder seu filho ou filha", disse ainda em evento nesta quarta.

O gestor está em seu primeiro mandato e afirmou, no início da semana, que o projeto político no município será seguido por um outro nome. O prefeito afirmou que seguirá com foco na gestão até 31 de dezembro, quando seu mandato acaba, mas que um novo nome deve ser indicado para sucedê-lo. A decisão, segundo ele, passará pelo ministro Camilo Santana (PT) e pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Sofia tinha 19 anos e era conhecida por entre os internautas pela produção de conteúdos no Tiktok, onde possuia 456 mil seguidores. Em meados de dezembro, o prefeito anunciou que ela precisou entrar na fila de transplante para um fígado. Dois dias após a cirurgia, no entanto, a jovem morreu e a família decidiu doar os órgãos da estudante.