Deuzinho diz que respeita desistência de Valim, mas não descarta recuo sobre decisão

"Eu, como um cara que ajudou ele a se eleger, a gente tem que respeitar a decisão dele e a gente continua na luta aí, mostrando o que a gente pode fazer pela cidade. Eu sou pré-candidato, continuo aí, mas eu vejo com normalidade", afirmou Deuzinho em entrevista ao O POVO . E acrescentou: "Todas as decisões são consequências dos seus atos".

O vice-prefeito de Caucaia Deuzinho Filho (União Brasil) afirmou nesta terça-feira, 9, que respeita a decisão do prefeito Vitor Valim (PSB) de desistir de tentar reeleição em 2024, ao mesmo tempo em que reforça sua pré-candidatura ao comando do executivo no ano que vem.

Valim e Deuzinho estão rompidos desde 2022, quando o prefeito decidiu apoiar a candidatura de Elmano de Freitas (PT) ao governo e o vice optou por continuar na oposição, ao lado do então candidato Capitão Wagner (União Brasil). De lá para cá, ambos vêm trocando críticas, com denúncias, inclusive, de cortes no orçamento do gabinete da vice-Prefeitura e até de uso indevido de recursos com gogo boys.

Nesta segunda-feira, 8, Vitor Valim anunciou que não irá concorrer à reeleição. O gestor está em seu primeiro mandato e afirmou, em transmissão ao vivo, que o projeto político no município será seguido por um outro nome. Há um mês, o prefeito perdeu a filha mais velha, Sofia Valim, fruto de seu relacionamento com Gaída Dias.

Ele ressaltou que seguirá com foco na gestão até 31 de dezembro, quando seu mandato acaba. Um novo nome deve ser indicado para sucedê-lo, sob as benção do ministro Camilo Santana (PT), tido por Valim por líder de seu projeto político.

"Eu vou estar junto do nosso líder Camilo Santana, com nosso governador Elmanod de Freitas, para que nós, juntos, possamos construir um nome de um homem ou de uma mulher para ser o próximo prefeito de Caucaia. O prefeito Vitor Valim vai ser prefeito com muito vigor e altivez para cada vez mais defender a população mais carente, mas que não sou candidato à reeleição", disse em live.

Ele agradeceu o "favoritismo das pesquisas", por, segundo ele, apontarem o "projeto político" que ele representa na liderança. "Mas eu acredito em um modelo de gestão desapegado do poder. O prefeito Vitor Valim vai ser funcionário do povo de Caucaia até 31 de dezembro e onde mais eu poder servir ao nosso povo de Caucaia, é onde eu vou estar", afirmou ainda.

Na transmissão, criada para prestar as contas da gestão, Valim agradeceu mensagens de carinho e solidariedade que recebeu por, nesta segunda, fazer 30 dias da morte de sua primogênita, Sofia Valim. A jovem morreu em dezembro do ano passado dias após receber um transplante de fígado.