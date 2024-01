Elmano, Camilo e outros políticos se solidarizam com Valim após morte da filha de 19 anos

"Que Deus conforte o coração de toda família e dos amigos nesse momento de imensa dor", disse o governador do Ceará; morte foi confirmada neste sábado

O governador Elmano de Freitas (PT) e uma série de outros políticos do Ceará se manifestaram neste sábado, 9, em solidariedade ao prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), após a confirmação da morte de sua filha, Sofia Valim, aos 19 anos . O falecimento foi confirmado pelo próprio prefeito em nota nas redes sociais.

O prefeito José Sarto (PDT) e a vice-governadora Jade Romero (MDB) também se manifestaram. "Recebi com muita tristeza a notícia de falecimento da Sofia, filha da amiga Gaída Dias e do prefeito de Caucaia, Vitor Valim. Dedico minha solidariedade aos familiares e amigos. Que Deus os fortaleça e traga conforto neste momento de dor e pesar", disse o prefeito. Já Jade destacou "profundo pesar" com o caso. "Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos. Vocês estão em nossas orações”, afirmou.

Líder da bancada do Ceará no Congresso Nacional, o deputado Eduardo Bismarck (PDT) também prestou solidariedade ao casal. “Toda minha solidariedade ao Vitor Valim, a Gaída Dias e suas famílias neste momento de dor. É uma tristeza a perda de uma filha… uma perda irreparável. Que Deus conforte o coração de vocês e lhes dê o conforto necessário”.



O secretário da saúde de Maracanaú, Capitão Wagner (União), também se manifestou nas redes em nota com a esposa, a deputada Dayany do Capitão (União). "Como pai e mãe, eu e a Dayany prestamos nossa solidariedade a toda a família. Só Deus é capaz de confortar o coração de vocês. Que Deus possa consolar e dar força a toda a família", disse o casal.

A jovem Sofia morreu neste sábado, 9, dias após passar por uma cirurgia emergencial de transplante de fígado na quinta-feira, 7. "É com a mais profunda dor e tristeza que comunico a todos o falecimento de minha tão amada filha Sofia. Infelizmente, seu organismo não resistiu. Agradeço a todos pelas orações e carinho dedicados a mim e à minha família nesse momento de extremo sofrimento", diz nota do prefeito confirmando o falecimento.



Adversários políticos de Valim em Caucaia, como o vice-prefeito Deuzinho Filho (União), Eliana Pessoa (PSDB) e Coronel Aginaldo (PL), também se manifestaram em solidariedade ao prefeito. "Não há política neste momento de dor. Ao pai Vitor Valim e à mãe Gaída Dias, minha humilde oração para confortá-los", disse Deuzinho.

