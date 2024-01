Vitor Valim diz que não irá concorrer à reeleição em Caucaia

O prefeito agradeceu as mensagens de carinho pela marca de 30 dias do falecimento de sua filha mais velha, Sofia

Prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB), anunciou nesta segunda-feira, 8, que não irá concorrer à reeleição. O gestor está em seu primeiro mandato e afirmou, em transmissão ao vivo, que o projeto político no município será seguido por um outro nome. Há um mês, o prefeito perdeu a filha mais velha, Sofia Valim, fruto de seu relacionamento com Gaída Dias.

Ele ressaltou que seguirá com foco na gestão até 31 de dezembro, quando seu mandato acaba. Um novo nome deve ser indicado para sucedê-lo, sob as benção do ministro Camilo Santana (PT), tido por Valim por líder de seu projeto político.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu vou estar junto do nosso líder Camilo Santana, com nosso governador Elmanod de Freitas, para que nós, juntos, possamos contruir um nome de um homem ou de uma mulher para ser o próximo prefeito de Caucaia. O prefeito Vitor Valim vai ser prefeito com muito vigor e autivez para cada vez mais defender a população mais carente, mas que não sou candidato à reeleição", disse em live.