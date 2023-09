Valim exalta apoio de vereadores, mas evita falar de 2024: "Projeto vai mostrar o que fez"

No primeiro momento, ele afirma estar focado nas entregas à população e projeta deixar apenas para o ano que vem a concretização do arco de alianças. “Eu tô focado em entregar e não na política. A questão político-eleitoral, de alianças, vou deixar para o período eleitoral, porque agora realmente o povo não merece isso. O povo merece um mandato de quatro anos. Vou pensar em política, nas alianças, no período eleitoral. Em março, que é quando a janela partidária, onde eu tenho uma base de 22 vereadores de 23, que a gente faz a acomodação dentro desse projeto de continuidade de governo do município de Caucaia” , disse ao O POVO na última sexta-feira, 15, no lançamento do Anuário do Ceará.

O prefeito de Caucaia, Vitor Valim (PSB) , avalia que ainda é cedo para discutir os partidos que deverão apoiá-lo na tentativa de reeleição em 2024. Mesmo assim, ele afirma que há uma mediação para acomodar “ dentro do projeto de continuidade ” os 22 vereadores que o apoiam na Câmara Municipal . Entre os parlamentares, há filiados do PSDB, União Brasil e PSD, que avaliam lançar candidatura própria em 2024.

“Estou no PSB. Quero que realmente meu partido se torne uma grande força política no Estado do Ceará comandado, eu tenho a honra de ter como orientador político do nosso grupo, como presidente do meu partido que é o Dr. Eudoro, que é orientador político de Camilo Santana que é o nosso líder do nosso grupo”, avaliou.

E seguiu: “Então eu acredito que o PSB cada vez mais vai atrair nesse projeto que faz parte desse arco de aliança de desenvolvimento do Estado será desse projeto de governo, não num projeto de poder, e Caucaia está inserido nesse projeto de governo que vem desenvolver no Estado do Ceará. Eu quero que continue esse projeto porque a gente passa os projetos ficam”.

Perguntado sobre a movimentação de seu vice, Deuzinho Filho (União Brasil), para ser um dos candidatos à prefeitura, Valim avaliou como “natural” as divergências. Seu trunfo deve ser justamente o amplo apoio na Câmara Municipal, que, segundo ele, trabalha em conjunto e vai “mostrar o que fez”.

“É natural que existam diferentes correntes dentro de uma cidade, se num partido tem, imagina uma cidade. Agora existe um projeto que hoje conta com uma base maciça de vereadores na Câmara Municipal e esse projeto que vai mostrar o que fez, e aí realmente o julgamento, a sentença na cabeça de cada um cidadão caucaiense. O que eu quero realmente é continuar entregando para que o cidadão veja que esse é um projeto de governo, não projeto de poder", completou.