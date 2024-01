Elmano x Sarto: entenda principais divergências entre as gestões

Elmano de Freitas(PT) e José Sarto (PDT) em entrevistas no O POVO Crédito: Fco Fontenele/ O POVO

Dessalinização Outro ponto em que divergem os gestores executivos é a questão da dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza. O procedimento consiste no conjunto de processos que retiram sais e outros componentes minerais da água salgada, que é usado na produção de água para consumo humano ou para irrigação. Na entrevista exclusiva ao O POVO, o prefeito Sarto informou que a construção de uma usina de dessalinização no local dificulta a atração de empresas de datacenter. De acordo com ele, os empreendedores interessados dizem que investir sob esse tipo de discussão seria "arriscado". "(Se existe possibilidade de perder investimentos por conta do imbróglio?) Sim. Inclusive, duas empresas afirmaram que é preciso deixar claro as regras e como vai ficar para avançar com o investimento", pontua o chefe do Executivo municipal.