Elmano reforça usina dessalinizadora para abastecer Fortaleza durante seca

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), garantiu que a usina dessalinizadora, que deverá ser construída na Praia do Futuro, irá garantir o abastecimento de água em Fortaleza durante o período de seca previsto para os próximos anos com o fenômeno El Ninho. O empreendimento vem sendo alvo de críticas de empresas de internet e cabos .

O petista usou a previsão para reforçar a necessidade do projeto de construção de uma usina que irá dessalinizar a água do mar para contribuir com o abastecimento de água para os cearenses. "Efetivamente, eu não posso, de maneira nenhuma, atrasar uma usina de dessalinização que pode garantir água numa situação de seca. O povo de Fortaleza não passará necessidade de faltar água em suas casas", prometeu.



A previsão é que a dessalinização deverá aumentar em 12% o volume de água ofertada à Grande Fortaleza.

O ano de 2023 vem batendo recorde de altas temperaturas. De acordo com a Agência Americana Oceânica e Atmosférica (NOAA), o mês de agosto foi o mais quente da história, com temperatura média de 1,25°C.



Na tarde da última sexta-feira, 29, o município de Barro, a 455 km de Fortaleza registrou a maior temperatura do Estado. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Pesquisa (Funceme), os termômetros mostravam 41°C na cidade, localizada no Centro Sul do Ceará.