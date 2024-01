União autoriza usina de dessalinização em Fortaleza

Planta vai iniciar a construção na Praia do Futuro até março de 2024 Crédito: Divulgação / Cagece

A Superintendência do Patrimônio da União (SPU) deu parecer favorável à construção da usina de dessalinização na Praia do Futuro, em Fortaleza. A informação foi divulgada pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) por meio de nota. A decisão mostra uma perda de força das empresas de telecomunicações, que lutavam contra a usina, alegando um risco de prejudicar os cabos de internet que passam pelo local. A SPU, no entanto, entendeu que após o afastamento das tubulações, o projeto da Dessal do Ceará atende às especificações necessárias de distanciamento de cabos.

"A nova distância (567m) é suficiente para superar a exigência de afastamento, já explicado conforme relatório do ICPC (Comitê Internacional de Proteção de Cabos), onde o mesmo recomenda uma separação padrão de pelo menos 500 metros na água”, diz a Cagece em nota. O presidente da Cagece, Neuri Freitas, destacou ainda que existem hoje, na área terrestre de Fortaleza, 1.204 pontos de cruzamento entre redes da Cagece e das empresas de cabos, sem nunca ter havido nenhuma interferência ao funcionamento dos serviços das empresas de cabos submarinos. "Reiteramos que a Cagece é a favor do amplo diálogo, da busca pela construção democrática de um modelo de funcionamento harmônico entre as estruturas da Dessal do Ceará e das empresas de cabos submarinos. Mas infelizmente não foi possível devido a intransigência dessas mesmas empresas que colocam os interesses privados acima dos interesses públicos", completou. O próximo passo, agora, é o requerimento da emissão da Licença de Instalação da planta para a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Após finalizado esta etapa, a construção da planta deverá ser iniciada até março de 2024. O POVO procurou a Conexis para comentar a decisão e a matéria será atualizada quando houver uma resposta. A planta de dessalinização de água marinha terá capacidade para produzir mil litros de água por segundo, vazão que será destinada ao macrossistema de água de Fortaleza.

De acordo com a companhia, Cerca de 720 mil pessoas serão diretamente beneficiadas com o projeto, por meio da parceria público-privada (PPP) firmada entre a Cagece e a empresa Águas de Fortaleza. Com duração de 30 anos, o contrato terá um valor total de R$ 3,1 bilhões que serão aplicados em investimentos, operação, manutenção e fornecimento de água potável nos reservatórios do Mucuripe e Praça da Imprensa. Desse total, R$ 526 milhões serão investidos na construção da planta de dessalinização e instalação das tubulações. Anatel se posiciona contra o projeto Já a Anatel afirmou em nota que reitera oposição à instalação da usina na Praia do Futuro e recomenda alteração do projeto de construção para outro local dentre as opções avaliadas como possíveis.

"Os cabos submarinos são infraestrutura essencial ao funcionamento das telecomunicações e da internet no Brasil e também para o fluxo de informações internacional. Esses cabos estão ali ancorados há décadas, desde antes da privatização do setor de telecomunicações. Falhas nos cabos provocam danos, e seu reparo decorre de atividade lenta e complexa, envolvendo navios de enorme tamanho, mergulhadores e equipamentos subaquáticos. A adição de riscos, portanto, é indesejável e imprudente". A agência reguladora reforça que estudos de avaliação do local da obra objeto da Concorrência Pública Internacional da Cagece previram a interferência nos cabos, todavia de forma subdimensionada. E que existem outras opções para realização do projeto. "O atual projeto apresentado pela SPE - Águas de Fortaleza não contém uma sessão sequer dedicada à analisar riscos e providências para com a infraestrutura terrestre e marítima associada aos cabos submarinos."